Unieuro, arriva il debutto della nuova squadra. Incontro coi tifosi al Puntadiferro

Domenica 18 agosto 2019, comincia la stagione 2019/2020 della Pallacanestro 2.015 e sarà una giornata ricca di appuntamenti. La squadra si troverà alle ore 16.00 all’Unieuro Arena per la consegna del materiale tecnico e sarà il momento nel quale i giocatori si incontreranno tutti insieme per la prima volta. Il roster sarà infatti al gran completo perché entrambi gli americani, sia Maurice “MO” Watson che Erik Rush, saranno in città fin dal primo giorno di raduno per lavorare con i nuovi compagni.

A seguire, alle 17.00, ci sarà la conferenza stampa di presentazione della stagione (riservata alla stampa), alla quale parteciperanno i giocatori, i dirigenti e lo staff della Pallacanestro 2.015, oltre ai soci della Fondazione. Da lì, ci si trasferirà al Centro Commerciale Punta di Ferro dove, a partire dalle 18.00, ci sarà la prima uscita pubblica della squadra di coach Dell’Agnello. È diventato ormai un appuntamento fisso degli ultimi anni: davanti al punto vendita Unieuro, i tifosi abbracceranno per la prima volta i nuovi arrivati e daranno il bentrovato a chi c’era già lo scorso anno. Ci sarà la possibilità di farsi foto con i ragazzi biancorossi, farsi firmare autografi e stare con loro, oltre ad altre attività per i più piccoli (e non solo!).

Non è tutto, però, per questa prima giornata della Pallacanestro 2.015: dopo il momento di interazione con i tifosi, la squadra si sposterà al Cala Fo.Ma per la prima cena insieme al tramonto, in una location suggestiva affacciati sulle acque limpide del lago. Sarà una prima giornata intensa e ricca di momenti di condivisione, prima dell’inizio del lavoro sul campo: si partirà infatti lunedì con un allenamento pomeridiano, il primo dell’anno agli ordini di Sandro Dell’Agnello.