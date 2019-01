Unieuro, attesa un'invasione biancorossa a Jesi: parte la prevendita dei biglietti

A partire da mercoledì pomeriggio sarà attiva a Forlì la prevendita dei biglietti per il match che domenica prossima che vedrà l’Unieuro Forlì protagonista al Pala Triccoli di Jesi. I biglietti saranno disponibili nei due punti vendita Vivaticket in città: Edicola Bartolucci (via Carlo Seganti 3/a) e "La Caffetteria" (via Ravegnana 146/a). Il prezzo intero è di 12 euro ai quali vanno aggiunti i 50 centesimi di prevendita, mentre il ridotto 12-18 anni ed over 70 è di 7 euro più 50 centesimi di prevendita. Per gli Under 12 l'ingresso è gratis.