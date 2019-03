Unieuro, Cappelletti non arriverà. La Virtus Bologna non cederà il playmaker

Alessandro Cappelletti non vestirà la maglia dell'Unieuro Forlì. La società biancorossa, secondo quanto riportato da "Spicchi d'Arancia" nella sua newsletter, avrebbe lasciato cadere l'opzione. La Virtus Bologna non cederà il playmaker 24enne in virtù dell'impossibilità di chiudere l'operazione Stefan Nikolic, non liberato da Udine.