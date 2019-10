Unieuro contro Orzinuovi, Sandrokan si fida del Dna della sua squadra: "Dobbiamo essere continui"

Continuità sui 40 minuti. È questa la parola d’ordine per coach Sandro Dell’Agnello, che definisce quella che è appena passata una settimana “arrabbiata”. Contro Ravenna, osserva l'allenatore, "non siamo stati costanti sui quaranta minuti e, dopo averla quasi vinta, abbiamo regalato il derby. Al contrario, nelle gare vinte di SuperCoppa, quando abbiamo avuto costanza nel corso di tutta la partita, abbiamo portato a casa comode vittorie. Sappiamo che commetteremo errori, ma l’esser continui e non aver pause deve essere il nostro obiettivo primario".

Sabato la squadra affronterà Orzinuovi, neopromossa guidata da Stefano Salieri che ha perso solo nel finale la settimana scorsa contro Ferrara: “E' una squadra atipica e rognosa - osserva -. Muovono molto bene la palla e gli uomini, e siamo consci che dovremo difendere anche per oltre venti secondi. Ma siamo pronti: per prima cosa dovremo pareggiare e superare la loro intensità e poi in attacco dovremo posizionarci sempre al meglio, un aspetto dove dobbiamo lavorare ancora ma è normale con una squadra nuova dopo un mese e poco più di lavoro insieme".

Una cosa della quale Dell’Agnello è sicuro, è che questa squadra sta costruendo giorno dopo giorno la sua identità, ma il Dna è già chiaro “Questa è una squadra che quando scende in campo mette sempre intensità. Ho giocatori che mi danno tutta la loro disponibilità e penso si sia visto che di solito non manchiamo sul piano dell’energia sia mentale che fisica". La continuità sui quaranta minuti. È con questi obiettivi che i biancorossi scenderanno in campo sabato sera contro Orzinuovi (PalaGeorge di Montichiari, ore 20.30).