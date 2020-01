Unieuro, Dell'Agnello: "Vittoria che aumenta la fiducia in noi". Poi ricorda Kobe Bryant

"Aver vinto in controllo contro la miglior difesa del campionato aumenta la fiducia in noi". Coach Sandro Dell'Agnello elogia il collettivo dopo la prova di testa, cuore e muscoli disputata al Palafiera contro Mantova, battuta per 87 a 77, che ha permesso di ribaltare la differenza canestri dopo il ko subìto all'andata. "Siamo contenti e soddisfatti - rimarca -. Era un avversario molto buono e lo dice la classifica. Hanno un quintetto di prim'ordine, forse qualcosa in meno in panchina".

Difesa e contropiede, alcuni numeri traducono quanto visto in campo: 32 rimbalzi, di cui 19 difensivi e undici palle recuperate. Dell'Agnello fotografa così la partita: "Uno dei punti di forza di Mantova è il gioco a due che fanno Clark e Lawson. Avevamo fatto delle scelte estreme per cercare di limitarli e nei primi venti minuti ci siamo riusciti benissimo. Come tutte le scelte estreme può accadere che non abbiano una durata infinita e nel terzo quarto potevo svegliarmi qualche minuto prima e cambiare qualcosa. Loro si sono infatti aggiustati e noi l'abbiamo patita. Abbiamo preso un paio di bombe di Clark ed un paio di schiacciate di Lawson, cosa che nei primi due quarti eravamo riusciti a coprire benissimo. Spiegherei così i 30 punti presi nel corso del terzo quarto".

"Poi ci siamo aggiustati e nell'ultimo quarto abbiamo ripreso in mano le redini della partita - continua -. Ritrovata la quadra non ha segnato Clark, Visconti". 87 punti, 34 dei quali targati Pierpaolo Marini: "Ha avuto una giornata strepitosa. Siamo stati più bravi in attacco che in difesa nell'arco dei 40 minuti - osserva -. Il nostro problema è stato nel terzo quarto. Detto della difesa, per l'attacco abbiamo smesso di eseguire secondo me perchè eravamo avanti di 15 e siamo diventati troppo belli per noi stessi. Quindi c'è stato il break a loro favore. Abbiamo fatto tanti punti, facendo segnare tanti giocatori, tirando maluccio da tre ed i tiri liberi. Questo vuol dire che qualcosa di buono lo combiniamo".

L'Unieuro chiude un filotto di partite impegnative con quattro successi di fila. E domenica prossima c'è Caserta: "In ogni sfida bisogna rimettersi in gioco". Un elogio ai sostenitori: "Abbiamo avuto un tifo calorosissimo e anche molto corretto. Lo sport si vive così". In serata è arrivata anche negli spogliatoi la notizia della morte della leggenda dell'Nba, Kobe Bryant, in uno schianto con l'elicottero. "Mi prendete in contropiede - sono le parole del coach -. Mi spiace. Bisogna vivere la vita. Che sia stato un grande campione o meno non conta niente. E' una persona. E il dispiacere è quello".