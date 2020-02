Unieuro, dopo i tre giorni di riposo il test amichevole a porte aperte con Faenza

Tre giorni di riposo dopo la vittoria contro Roseto. L'Unieuro Forlì tornerà in palestra giovedì senza i nazionali Klaudio Ndoja ed Erik Rush, che rientreranno rispettivamente lunedì e martedì a poche ore dalla trasferta di mercoledì sera contro Piacenza. Non giocando domenica, l'Unieuro ha in programma un test amichevole contro i Raggisolaris Faenza. L'impegno, che si terrà a porte aperte, è in programma giovedì alle 18 al Palafiera. Nell’occasione il banchetto del merchandising sarà aperto dalle 17:45 alle 18:30, e ci sarà la possibilità di acquistare il materiale ufficiale della Pallacanestro 2.015.