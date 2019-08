Unieuro, dopo tanta fatica la prima amichevole: "Ci mancherà brillantezza"

Dopo due settimane di lavoro intenso, la voglia di giocare è davvero tanta. La Pallacanestro Forlì 2.015 si prepara per la prima amichevole pre-campionato. La squadra di coach Sandro Dell'Agnello sarà impegnata contro la Rekico Faenza al PalaCattani, con palla a due alle 18.30 (ingresso gratuito). "Non vediamo l’ora - esordisce il coach -. Queste settimane di preparazione sono fondamentali, però so bene che i giocatori vogliono respirare le emozioni che solo una partita può dare, anche se si tratta di un’amichevole".

La squadra ha faticato in questi quindici giorni e "per fortuna i ragazzi sono stanchi. Questo significa che abbiamo lavorato bene e che stiamo caricando tanto. Ovviamente non mi aspetto che ci sia grande brillantezza, proprio per questo motivo gestiremo il minutaggio di ogni singolo giocatore con grande attenzione".

Servirà quindi ancora tempo per vedere la vera Unieuro, che in questi giorni sta iniziando a conoscersi. Proprio per questo, sabato il coach sarà contento "se ognuno riuscirà a portare il suo mattoncino, una piccola parte di una costruzione che abbiamo appena cominciato a realizzare".