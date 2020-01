Unieuro, due trasferte in quattro giorni. Dell'Agnello: "Mi piace l’idea di giocare di più"

Poco tempo per fare il pieno d'energie. Dopo la brillante vittoria contro Udine, l'Unieuro 2.015 è già pronta a tornare in campo per il turno infrasettimanale che la vedrà impegnata a Milano contro l'Urania. Quella di mercoledì, con palla a due alle 20.30 e diretta televisiva su Sportitalia, sarà la prima di due trasferte in quattro giorni. Coach Sandro Dell’Agnello ha evidenziato come "inevitabilmente la routine cambia" con gli impegni ravvicinati. "Rispetto alle doppie sedute della settimana standard il tempo di allenamento è ridotto - chiarisce l'allenatore -. Ma devo dire che mi piace la settimana fatta così: in un campionato in cui si gioca una volta a settimana, si arriva ad un totale di quattro partite in un mese, poche secondo me. Mi piace l’idea di giocare di più, e credo che valga lo stesso per i giocatori".

L'Urania Milano, che arriva dalla sconfitta contro Ferrara, ma dieci giorni fa ha battuto Udine al Carnera: "È una squadra che ha una classifica importante, ed è solo uno dei tanti motivi per cui va rispettata. Giocano in maniera sfrontata e garibaldina, e lo dico come complimento. Inoltre sono una finta neopromossa, visto che in quintetto hanno giocatori molto esperti del campionato ed una buona coppia di stranieri, e la classifica lo dimostra. Noi dovremo avere il ritmo corretto ed efficace per tutti i 40 minuti".

Come si prepara l'impegno sul campo lombardo? "Pensando soprattutto a se stessi", dice il coach: "Ovviamente abbiamo preparato qualcosa, ma rispetto a domenica non stravolgeremo nulla. Ci rifugeremo soprattutto sulle basi di ciò che abbiamo costruito da agosto ad oggi, magari adattando un paio delle nostre regole in funzione dell’avversario". La certezza è che, pur tornando in campo dopo pochi giorni, il focus sarà solo su mercoledì sera: "Faremo di tutto per vincere usando tutte le nostre armi a disposizione. Non penseremo a domenica, quello lo faremo solo a fine partita".

Il caso della settimana

Dell’Agnello è poi tornato sulle decisioni del giudice sportivo: “Ammetto che non mi sono accorto di nulla, ma se ci fosse stato qualcuno che ha usato espressioni di razzismo, sarebbe assolutamente un comportamento da condannare. Se c’è una cosa che mi fa imbestialire è appunto il razzismo in ogni sua forma, insopportabile e ingiustificabile".