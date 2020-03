Unieuro, è il momento di tornare in campo: il derby con Imola si giocherà lunedì

La Pallacanestro Forlì 2.015 si prepara al ritorno in campo. La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso note le date dei recuperi delle gare spostate a causa dell’emergenza Coronavirus. La sfida contro l’Andrea Costa Imola, valida per il ventiseiesimo turno di regular season, si giocherà lunedì alle 20:30 al Palafiera, mentre la trasferta contro l’U.C.C. Assigeco Piacenza, recupero della venticinquesima giornata, si disputerà mercoledì 11 marzo alle 20:30 al PalaBanca di Piacenza.

Per quello che riguarda la gara casalinga contro Imola, non verrà effettuata la prevendita in sede (negli uffici di viale Corridoni 10) né online. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente il giorno della partita all’Unieuro Arena a partire dalle 18.30. "Queste indicazioni sulla biglietteria fanno riferimento alla data del 3 marzo - spiega la società -. Se eventuali nuove disposizioni da parte del Ministero Della Salute nei prossimi giorni dovessero influire sull’afflusso al palazzetto, verranno comunicate tempestivamente".