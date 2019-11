Unieuro, è record di abbonati: i fedelissimi sono oltre 2500

La voglia di migliorarsi anno dopo anno e di crescere costantemente: sono due linee guida della Pallacanestro Forlì 2.015, accolte anche dai tantissimi tifosi. Sono 2.520 gli abbonamenti emessi, un numero che è salito rispetto alla stessa data del 2018. La società ringrazia "tutti gli abbonati, vecchi e nuovi, che anche per questa stagione hanno deciso di essere al nostro fianco. E non finisce qui. Come da tradizione, la campagna abbonamenti continua e andrà avanti fino alla fine del girone di andata, con prezzi proporzionati rispetto al numero di partite che mancheranno al momento della sottoscrizione".