Unieuro, è ufficiale: per Giachetti un altro anno a Forlì

Anche nella prossima stagione Jacopo Giachetti vestirà i colori della Pallacanestro Forlì 2.015. L’annuncio del rinnovo del contratto verrà presentato in una conferenza stampa che si svolgerà martedì alle ore 12 in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Società (Pallacanestro Forlì 2.015) e che vedrà la partecipazione, oltre a Jacopo, del presidente Giancarlo Nicosanti, del gemeral manager Renato Pasquali e di coach Sandro Dell’Agnello.



Nella regular season 2019/2020, alla sua seconda stagione a Forlì, Jacopo ha viaggiato a 13,2 punti di media a partita, risultando il miglior marcatore della squadra. A questi, ha aggiunto 3 assist a gara ed il 90% di realizzazione ai tiri liberi (secondo in assoluto per percentuale nel girone Est).

