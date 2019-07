Unieuro, ecco il colpo tanto atteso ed inseguito: Maurice Watson

E il colpo è di quelli destinati a far rumore. La Pallacanestro Forlì 2.015 annuncia il primo americano del basket-mercato estivo. Dopo un inseguimento durato oltre due mesi, è arrivata la firma di Maurice “Mo” Watson, una point-guard capace di segnare e distribuire assist per i compagni. Alla prima esperienza internazionale, è entrato nel miglior quintetto della “Dutch Basketball League” attirando l’interesse di tanti club europei di prima lega. Il giocatore, entrato nel mirino della società, soprattutto dopo le brillanti prestazioni in Fiba Europe Cup è stato lungamente seguito dal general manager Renato Pasquali e successivamente da coach Sandro Dell’Agnello, risultando il miglior prospetto da inserire nel roster per la nuova stagione sportiva.

Nato a Philadelphia del 1993, “Mo”, dopo il college a Boston University dal 2012 al 2014, si è trasferito a Creighton dove ha viaggiato ad una media di 13 punti e 8,5 assist a gara. Lo scorso anno poi, il trasferimento in Europa, in Olanda. Maurice arriva da una stagione giocata al ZZ Leiden, squadra con la quale ha disputato anche la Fiba Europe Cup, risultando il giocatore che ha fornito più assist nella competizione (104). Nella sfida giocata contro Sassari, ha segnato 25 punti e confezionato 7 assist, trascinando i suoi compagni. Con la maglia del ZZ Laide, ha viaggiato a numeri importanti: in campionato ha chiuso a 15,6 punti e 7,5 assist a partita, mentre in FIBA ha chiuso a quasi 16 punti di media a gara. Sempre con la squadra olandese, ha vinto la NBB Cup, segnando 17 punti nella finale che ha regalato il titolo al suo team. Oltre ai riconoscimenti di squadra, Maurice è stato anche il miglior assist-man della lega, aspetto che gli ha permesso di essere inserito nel All Star Team della Dutch Basketball League.

“Watson è il profilo ideale di playmaker da inserire nella nostra squadra, ottimo realizzatore ma anche capace di innescare i compagni di squadra - afferma il presidente Giancarlo Nicosanti -. Il nome era nel nostro mirino da mesi ed il “corteggiamento” è stato complicato e difficile dovendo fronteggiare la concorrenza di diversi Club europei di cui alcuni di prima lega. Ma devo dire che non abbiamo mai mollato ed il risultato alla fine ha premiato i nostri sforzi. Ringrazio pubblicamente il GM per essere riuscito a concretizzare questa trattativa. Ora manca l’ultimo tassello per completare una squadra che sono certo che ci darà soddisfazioni, ma anche su questo abbiamo le idee chiare e speriamo di concludere a breve per poter dare al nostro coach una squadra al completo fin dal primo giorno del raduno".

"Alla fine la nostra pazienza e costanza è stata premiata e ci ha portati a firmare il giocatore che avevamo scelto fin dall’inizio - afferma Pasquali -. “Mo” saprà dare i ritmi giusti alla nostra squadra oltre che l’entusiasmo e la fantasia che alzerà il livello spettacolare del gioco. Il giocatore, che ha firmato un contratto di un anno, arriverà a Forlì accompagnato dalla moglie ed i 3 figli fin dal primo giorno della preparazione”. Entusiasta anche coach Dell’Agnello: “Maurice è esattamente il profilo che stavamo cercando: un giocatore in grado di essere punto di riferimento in attacco dal punto di vista realizzativo, ma anche capace di creare i vantaggi necessari per i compagni. In più, ha esperienza internazionale avendo giocato la FIBA Europe Cup. Siamo felici perché la sua carriera dimostra che ogni anno che passa fa sempre meglio, e penso che possa essere perfetto per tutta la Pallacanestro 2.015”