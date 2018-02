Unieuro, febbre da derby: prevendita straordinaria anche sabato mattina

Continua la prevendita nella sede della Pallacanestro Forlì 2.015 in vista del derby di domenica al Pala DeAndrè di Ravenna contro l'OraSì di coach Antimo Martino. Per andare incontro alle necessità dei tifosi biancorossi, gli uffici di viale Corridoni 10 saranno aperti anche sabato dalle 8.30 alle 12.30. Sono disponibili solo i biglietti numerati al prezzo di 20 euro (15 euro ridotto Under 14). I tifosi che si recheranno al Pala DeAndrè dovranno parcheggiare negli spazi del centro commerciale Teodora, situato in viale Europa. L'ingresso ospiti è da viale Europa. I cancelli e la cassa ospiti apriranno alle 17.