Unieuro, la vittoria contro Cagliari getta benzina sul fuoco: si punta al record di abbonati

L’asticella è sempre più alta, ma l’obiettivo non cambia: superarsi, migliorare anno dopo anno. Crescere. I 2.340 abbonamenti staccati la scorsa stagione (2.315 a inizio campionato) avevano fatto segnare il record all time dello sport forlivese. Pallacanestro Forlì 2.015 non si è accontentata e all’inizio dell’estate 2018 ha dichiarato la propria volontà: spostare la bandiera ancora più in alto. Un traguardo difficilissimo da raggiungere, ma la prima trasferta stagionale, coincisa con una convincente vittoria al Pala Pirastu di Cagliari, ha gettato ulteriore benzina sul fuoco: lunedì nella sede della Pallacanestro Forlì 2.015 sono stati staccati 58 abbonamenti.

Un entusiasmo incontenibile che ancora una volta conferma la straordinaria "unicità" di Forlì quando si tratta di palla a spicchi. La Campagna Abbonamenti continua: per tutta la settimana chi sottoscriverà un abbonamento riceverà in omaggio un biglietto (per lo stesso settore ove ciò sia possibile) valido per l’esordio casalingo dell’Unieuro, in programma lunedì prossimo alle 20.45 contro la Tezenis Verona.