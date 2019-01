Unieuro, il punto dall'infermeria: Davide Bonacini e Pierpaolo Marini in palestra

Giornata importante per l'Unieuro Forlì che ha ritrovato in palestra due protagonisti della prima parte di stagione. Lavoro differenziato, ma pur sempre campo, per Davide Bonacini e Pierpaolo Marini: il capitano ha guardato dalla panchina il derby di Imola per una distorsione alla caviglia rimediata nella seconda parte della scorsa settimana. Marini invece sta gradualmente rientrando dopo aver saltato il derby ma anche, di fatto, il match casalingo con Mantova. Resta ai box Samuel Dilas.