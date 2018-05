Unieuro, in attesa dei primi colpi di mercato si avvicina l'inizio della campagna abbonamenti

Resterà o indosserà un'altra casacca? Questo è il dilemma. Gli occhi dell'A2, e non solo, sono su Giovanni Severini, rivelazione del campionato 2017-2018 dell'Unieuro Forlì. L'ala, tra gli artefici della salvezza della compagine di coach Giorgio Valli, nei prossimi giorni scioglierà le proprie riserve. Sulle sue tracce ci sono Pistoia e Brindisi. Per quanto riguarda il mercato d'entrata, si starebbe sondando il nome di Pierpaolo Marini, reduce da una buona stagione a Jesi. Il general manager Renato Pasquali ha ammesso nei giorni scorsi, intervenendo alla trasmissione Panorama Basket, che difficimente ci saranno annunci al via della campagna abbonamenti, attesa per l'11 giugno. Le attenzioni della società sono su tre giocatori italiani da inserire nel quintetto. A seguito del tesseramento degli azzurri verranno quindi definite le posizioni degli stranieri.