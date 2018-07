L'Unieuro 2.015 ha il suo "CR7", entusiasmo alle stelle per Lawson: rinnovati in poche ore 200 abbonamenti

E’ ormai dilagante l’entusiasmo intorno alla Pallacanestro Forlì 2.015, con il Gm Renato Pasquali ormai vicino al completamente del roster da consegnare a coach Valli. Le ufficializzazioni dell’americano ex Virtus Kenny Lawson, una star per la categoria, e in ultimo dell’azzurro Daniel Donzelli hanno innescato la miccia della piazza che nell’ultima settimana ha preso d’assalto la sede della società per rinnovare gli abbonamenti.

Con i circa 200 pass stagionali staccati nella giornata di mercoledì (record giornaliero quest’anno), complice anche l’incessante afflusso serale al gazebo presente ai Mercoledì del cuore, la quota rinnovi rispetto alla scorsa stagione è ormai a un passo dall’80%. Numeri straordinari a metà luglio, in vista di un campionato che comincerà ad ottobre, che testimoniano una volta di più la “fusione” completa tra città e società. Considerate le inevitabili file nella sede di viale Corridoni 10, la società ha deciso di prorogare la data di conclusione della prima fase – a prezzi agevolati – fino a lunedì compreso (dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19).