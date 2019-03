Unieuro, finisce il matrimonio con coach Valli: il ko di Piacenza gli costa l'esonero

L'ultima mazzata presa sul parquet dell'Assigeco Piacenza è costata la panchina a Giorgio Valli. La Pallacanestro Forlì 2.015 ha esonerato dall'incarico il coach modenese. Era arrivato nella città mercuriale nel 2016, salvando Forlì nella prima stagione in A2. Dopo un anno interlocutorio quest'anno il coach aveva a disposizione una rosa per competere nelle prime cinque posizioni, ma qualcosa si è inceppato nei meccanismi dopo la brillante prestazione, con sconfitta, contro la Fortitudo Bologna.

L'allenatore, oggetto anche di contestazioni da parte della tifoseria, paga un girone di ritorno caratterizzato da una media playout. A pesare sono stati gli infortuni, ma in molte circostanze è mancata anche la scintilla in campo. E' indubbio che ci si attendeva qualcosa di più dagli americani Kenny Lawson e Melvin Johnson, i colpi di mercato estivi. Valli ha sempre preso le difese dei giocatori, difendendo il loro impegno in campo. Lunedì pomeriggio tra l'allenatore e la squadra c'era stato un faccia a faccia nella palestra dell'Unieuro Arena per discutere di cosa non ha funzionato nella sfida di domenica. Valli, dopo la sfida, si era scusato con i tifosi, esterando toni duri nel posto gara, rimarcando come sia mancata la voglia di vincere, parlando anche di "selezione".

Dopo il girone d'andata chiuso con 20 punti, la Pieffe 2.015 ha messo a segno appena otto punti e sente sul collo il fiato di Mantova e Roseto, che viaggiano a 24. I playoff sono praticamente sicuri, anche perchè ci sono sei punti da difendere su dieci a disposizione. Tuttavia l'obiettivo è chiudere almeno al settimo posto. Dopo aver mancato l'appuntamento col quinto posto, ora con che spirito l'Unieuro affronterà il trittico proibitivo che pone davanti nell'ordine Udine, Treviso e Bologna? Dalla Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015 a coach Valli intanto "vanno i ringraziamenti per l’attività svolta a Forlì con impegno e professionalità, augurandogli tutte le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Si attende il nome del successore.