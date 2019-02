Unieuro ko, lo sfogo di Valli: "Alla fine vince chi ha giocatori over 30"

Ha litigato col canestro nel mondo decisivo della gara, dopo aver raggiunto il massimo vantaggio di 12 punti dopo 17 minuti di gioco. L'Unieuro Forlì, condizionata anche dagli infortuni, cede malamente contro Ferrara, costretta sempre ad inseguire, ma brava a tenere la partita in linea di galleggiamento nei momenti più complicati. "E' molto frustante lavorare tanto e raccogliere poco - esordisce nell'analisi del post gara coach Giorgio Valli -. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, anche chi non stava bene. Ne avevamo tanti, ma non lo dico perchè se no sembra sempre una scusa. A me interessa che la squadra abbia dato il 101% e l'ha fatto per 40 minuti".

Nel finale si sono fatte sentire le assenze di Daniel Donzelli (problemi fisic)i, l’infortunio di Pierpaolo Marini (presunto stiramento muscolare) e l'uscita per falli di Davide Bonacini e Tommaso Oxilia. "Abbiamo mischiato un po' le carte", ha spiegato il coach, ma non è stato sufficiente. Ferrara, ha osservato Valli, è stata "più furba e più scaltra", forte della sua esperienza. "Non ci ha lasciato niente in mezzo all'area, concedendoci tiri da fuori che purtroppo abbiamo sbagliato. Perchè qualcuno non sta attraversando un buon periodo di forma, perchè vogliamo fare bella figura a tutti i costi, perchè siamo preoccupati e perchè sentiamo la pressione".

Ferrara, ha aggiunto Valli, "è una squadra difficilissima da incontrare, primo perchè hanno dei fortissimi americani, secondo perchè ci hanno messo in difficoltà con quintetti strani". Poi la sfogo: "Diventa frustante che tutti in questo campionato ci riempiamo la bocca di lanciare giovani ed italiani. Alla fine vincono le squadre con giocatori che hanno più di trent'anni e con esperienza". "Da qui alla fine - osserva il coach - sarà questo il livello fisico. Ci dobbiamo adeguare. Queste sono le regole e le situazioni. E dobbiamo crescere velocemente per tenere questo genere di confronto".