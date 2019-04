Unieuro, al Palafiera arriva la Fortitudo: stabilite le misure di sicurezza. Per i tifosi ospiti 250 biglietti

Si avvicina la grande domenica del big match del Palafiera che vedrà l'Unieuro Forlì ospitare la Fortitudo Bologna fresca di promozione. Mercoledì mattina si è svolto un vertice in Questura al termine del quale è stato stabilito che saranno messi a disposizione dei tifosi felsinei 250 biglietti. Per motivi di ordine pubblico il settore Parterre Low Cost C (dietro canestro lato panchina ospite) sarà chiuso. Gli abbonati biancorossi in quel settore potranno rivolgersi al desk presente all’ingresso - dopo l'accesso - per ricevere un biglietto in altra zona Parterre. La biglietteria dell’Unieuro Arena domenica aprirà alle 16.30.