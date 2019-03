Unieuro 2.015, possibile rinforzo in arrivo. Ipotesi Alessandro Cappelletti

Un possibile rinforzo per coach Marcelo Nicola dopo il ko di Tommaso Oxilia? Secondo quanto riportato da "Spicchi d'Arancia Basketball", l'Unieuro Forlì starebbe attendendo risposte dalla Virtus Bologna per verificare la fattibilità dell'operazione Alessandro Cappelletti. Si legge nella newsletter: "L'interpretazione della Corte Federale d'Appello della FIP che ha definitivamente bloccato la possibilità di accasarsi in A2 dei senior liberatisi da Siena ha fatto decadere la pista Ion Lupusor. Il club romagnolo punta così sul 24enne playmaker attualmente sotto contratto con la Segafredo, che però libererà il giocatore solo se troverà un'alternativa italiana nel reparto ali per fare allenamento".

Nato ad Assisi, il 22 ottobre 1995, Cappelletti è alto 186 centimetri ed è cresciuto nelle giovanili della Mens Sana Siena, fino ad esordire in Serie A nella stagione 2013-2014. L'anno successivo si è trasferito ad Omegna, in A2 Silver, giocando 23 minuti a partita con una media di 7.2 punti e 2.5 assist. E' rimasto anche nella successiva a seguire ad Omegna in A2, con 20.4 minuti a gara, 7.7 punti e 2.9 assist. Tornato alla Mens Sana, sempre in A2, ha viaggiato su un ritmo di 12.4 punti e 2.4 assist fino ad un infortunio accusato nella sfida contro Rieti, il 20 novembre 2016. La scorsa estate è stato ingaggiato dalla Virtus Bologna.