Basket, c'è l'ufficialità: a Marcelo Nicola il ruolo di traghettare l'Unieuro verso i playoff

Pallacanestro Forlì 2.015 ha scelto il successore dell'esonerato Giorgio Valli e lo ufficializza. Come confermato dai rumors, la Pieffe 2.015 si affiderà da qui a fine stagione a Marcelo Nicola. Argentino classe 1971, naturalizzato spagnolo e con passaporto italiano, il coach guiderà il primo allenamento mercoledì pomeriggio. Nicola ha firmato fino al termine della stagione in corso, al termine della quale la società biancorossa potrà esercitare un’opzione di conferma.

Chi è Nicola

Un fuoriclasse da giocatore, Nicola ha vinto tutto con le maglie di Tau Vitoria, Panathīnaïkos, Barcelona, Treviso, Kiev, Mens Sana e (per una sola giornata) Reggio Emilia. E’ fortissimo il legame con i prossimi avversari di Forlì: 237 partite da giocatore – seguiranno tre stagioni da vice – durante le quali incrocia il General Manager biancorosso Renato Pasquali, ai tempi vice di Mike D’Antoni prima e Messina poi: insieme vincono anche due Scudetti (2002 e 2003). E’ lo stesso Pasquali a volerlo con sé in Ucraina, al Basketbol'nij klub Kiev nel 2004, e anche lì l’accoppiata funziona perché arriva la vittoria del Campionato e la finale nella Fiba Europe Cup.

Ritiratosi da giocatore nel febbraio 2007, Nicola diventa subito assistente allenatore prima di Ramagli e poi di Mahmuti a Treviso. Segue una positiva esperienza a Murcia in serie ACB, in Spagna: prima da vice e poi, durante una turbolenta seconda stagione, chiamato all’impresa salvezza da head coach. La missione completata gli vale la chiamata in Lituania, al Lietuvos rytas, ancora da primo allenatore. La stagione seguente Nicola è chiamato al ruolo di vice Pianigiani sulla panchina dell’Hapoel Gerusalemme. Lo scorso anno responsabile del Settore Giovanile al Tau Vitoria, in questa stagione è stato fino a metà gennaio nello staff di Ainars Bagatskis al Bamberg, in Germania.