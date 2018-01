Unieuro, quel zero in trasferta che fa storcere il naso: "Dobbiamo avere più personalità"

Un abbraccio liberatorio. La chiara testimonianza che la squadra è compatta attorno a coach Giorgio Valli. Non sono passati inosservati i festeggiamenti del roster dell'Unieuro Forlì 2.015 dopo la bella vittoria di domenica scorsa al Palafiera contro la capolista Alma Trieste. Ora nel cammino dei biancorossi c'è Mantova. Valli dovrà lavorare in settimane per sfatare un tabù e finalmente trovare la prima vittoria lontana dal fortino di via Punta di Ferro. Con otto sconfitte, l'Unieuro è l'unica compagine insieme ad Orzinuovi e Roseto a non aver fatto punti in trasferta.

Questione di personalità

"Dobbiamo ancora maturare come gruppo e avere più personalità, soprattutto, appunto, in trasferta - ha commentato coach Valli ai microfoni di Radio 5.9 intervenento al programma di approfondimento sul basket di Serie A2 "Speak & Roll" -. Nonostante il campionato sia iniziato da 4 mesi, a volte sembriamo ancora sorprenderci di qualche difesa troppo ruvida. C’è anche da dire che spesso in trasferta non siamo andati a ranghi completi e questo può avere senza dubbio influito su alcuni risultati".

La vittoria contro Trieste e la ritrovata serenità

Il morale in casa Unieuro è alto dopo la vittoria contro la capolista. E Valli ha ammesso che c'è maggiore serenità: "Il successo ci dà morale e ci semplifica il lavoro. Il nostro pubblico ci ha dato veramente tanto e anche con Trieste, sotto di 10, abbiamo trovato la forza di reagire e continuare ad essere duri in difesa contro una squadra molto atletica e fisica come l’Alma". Il segreto per fermare Trieste? "Non farli correre, dato che in transizione hanno tantissimo talento e fiducia. Hanno un giocatore incredibile come Javonte Green che non sfigurerebbe nemmeno in Eurolega. Bisogna limitare la loro velocità e inceppare i loro meccanismi. Hanno un gioco semplice ma anche molto sicuro e affidabile".

I prossimi avversari

La testa è già a Mantova. Coach Valli ha analizzato così gli avversari: "Rispetto all’andata le due squadre non sono cambiate molto, al di là dell’innesto di Mei per gli Stings che li ha resi ancora più pericolosi sul perimetro. Ha tanti giovani interessanti e credo che Timperi e Ferrara siano maturati ancora di più. Poi Candussi sta disputando un’ottima stagione, per me è il giocatore rivelazione del campionato e ha tutte le potenzialità per fare bene anche in Serie A. Devo fare i complimenti a coach Lamma che alla sua prima stagione in panchina sta facendo benissimo. In generale, Mantova ha lunghi con caratteristiche atipiche e un playmaker molto fisico come Vencato. L’idea sarà di evitare gli 1 vs 1 visto che potremmo essere svantaggiati. Troveremo la giusta tattica per affrontare gli Stings in maniera pericolosa consapevoli che anche coach Lamma, però, studierà il modo per batterci".

La classifica e il mercato

La classifica dice 14 punti per Forlì, tutti conquistati all'Unieuro Arena. "Per pensare alla classifica è ancora molto presto, dobbiamo ancora guardarci alle spalle prima di ‘sognare’ i playoff" - ha puntualizzato il "sergente" -. Sappiamo quali sono le nostre potenzialità e il nostro obiettivo, per ora, rimane quello di salvarci il prima possibile". Capitolo mercato: "Sono molto soddisfatto della mia squadra e del gruppo che la società mi ha messo a disposizione. Onestamente non credo tanto nelle aggiunte a posteriori, voglio solo continuare a lavorare e a sviluppare il roster attuale". Infine Valli ha espresso la sua sul campionato di A2 a 32 squadre: "Non può, per forza di cose, essere omogeneo nella qualità. Credo che per migliorarne la qualità occorra ridurre il numero di partecipanti e solo così si avrà un adeguamento del livello tecnico. Ora la vera A2, come quella di qualche tempo fa, è di fatto solo ai playoff a cui partecipano 16 squadre".