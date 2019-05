L'Unieuro è ancora viva, super Marini: Rieti schiacciata, si va a Gara 4

Torna a sorridere l’Unieuro, che dopo due sconfitte nel Lazio riesce a rimettersi in carreggiata: nel match 3 finisce 89-64. Sin dall’inizio i ragazzi di Nicola sono scesi in campo col giusto atteggiamento, schiacciando di fatto una Rieti mai davvero in partita. La cattiveria agonistica e la fame di vittoria hanno permesso a Marini (scatenato, autore di ben 24 punti) e compagni di indirizzare il match a proprio favore già dopo i primi 10’. Ora il popolo forlivese si aspetta il bis domenica sera alle 18 nel match 4, per poter disputare l’incontro decisivo al PalaSojourner nell’eventuale match 5 con lo spirito e l'energia mostrato al Palafiera. Sabato biglietteria aperta all'Unieuro Arena dalle 9 alle 19 con orario continuato e prelazione per gli abbonati alla stagione regolare (i non abbonati possono acquistare i posti non soggetti a prelazione). Domenica dalle 9 alle 13 sempre all'Unieuro Arena biglietteria aperta e vendita libera dei posti rimasti.

La partita

L'Unieuro Arena risponde alle attese: ambiente caldo con 3.300 presenze sugli spalti e coreografia biancorossa a spingere sul pedale dell'identità.Sblocca il match 3 Pierpaolo Marini da fuori dopo 47’’, poi DiLiegro fissa il 5-0 a 1:58. Rieti trova il primo canestro dalla distanza con Tomasini: 5-3 dopo 2:13. Arrivano i primi due di Lawson, poi ancora Marini: 9-3 dopo 3:33, partono fortissimo i padroni di casa. Gli ospiti ci provano soprattutto da fuori con l’ex (fischiatissimo) Bobby Jones, senza però trovare particolare fortuna. Tomasini, poi bomba di Marini: Forlì a +7 dopo 5:09 (12-5). A 5:48 DiLiegro porta Forlì sopra di nove, costrigendo Rieti a chiamare già un timeout. Carenza accorcia, poi Melvin Johnson (al rientro dall’infortunio) realizza una meravigliosa tripla da posizione defilata: 17-8 dopo 7:44. Due su due dai 6.25 per Johnson, il 19-8 rispecchia perfettamente quanto si sta vedendo in campo. Carenza segna il suo quarto punto, ma Flan dalla distanza aumenta ancora una volta il vantaggio dei biancorossi: 22-10 a 9:34. Nulla accade negli ultimi secondi di questo primo quarto. Forlì avanti 22-10 su Rieti.

Marini arriva in doppia cifra portando a +14 i suoi: 24-10 dopo 21’’. Arrivano in seguito anche i primi due di De Laurentiis. Marini è scatenato: realizza e subisce, segnando il libero a disposizione: 29-10 a 1:35, i padroni di casa giocano mentre gli ospiti guardano. De Laurentiis aggiorna ancora la statistica del massimo vantaggio: 31-10, Rieti chiama timeout. Marini show: un’altra tripla, tutto facile per Forlì. Rieti si risveglia con un break di 5 tutto firmato Jackson: 34-15 a 3:15. Arriva il sesto punto di DiLiegro: 36-15, poi tripla di Jones: 36-18. A 4:45 Nicola decide di far rifiatare i suoi con un timeout. Toscano mette dentro un libero su due, 36-19. Una tripla a testa per Johnson e Bonacini: 42-19 a 5:58. Tripla di Tomasini, poi Giachetti mette dentro due liberi: dopo 7:25 di secondo quarto, Forlì ha raddoppiato il punteggio ospite: 44-22. Dopo alcuni minuti di interruzione a causa dell’infortunio dell’arbitro Beneduce, Rieti trova il ventiquattresimo punto con Casini, poi Nicola chiama il secondo timeout. Marini non sbaglia un libero, Carenza li sbaglia entrambi ed infine Toscano fa 1 su 2: 46-25 è il parziale dopo i primi due quarti.

E’ Kenny Lawson a sbloccare il terzo tempo in schiacciata dopo 10’’: 48-25. Vildera per Rieti, poi Marini trasforma con scioltezza i due tiri liberi: 50-27. Vildera non stacca la spina: due su due dai 6.25, poi arriva la tripla di Donzelli. Marini è insaziabile: ventiduesimo punto personale, nemmeno a dirlo il migliore delle due formazioni: 55-31 a 3:43. Si gioca a ritmi bassi, i ragazzi di Rieti sembrano essersi rassegnati: botta e risposta continui, ma il vantaggio di Forlì è sempre consistente: 61-39 a 7:36. 3/3 per Carenza, due triple di Casini intervallate dai due liberi di Giachetti: 63-48, a 9:14 Nicola chiede il timeout. F.Bonacini realizza un libero, Lawson due ma allo scadere Tomasini mette dentro la bomba che riaccende le speranze di Rieti. 65-52.

L’ultimo tempo viene aperto dalla bomba di Carenza (65-55), poi Giachetti dai 6.25 fa due su due. Timeout Rieti, poi De Laurentiis a 1:39 fissa il 69-55. Giachetti mette dentro tre liberi su quattro, portando a +12 i biancorossi. Tripla di Johnson per il +20 che taglia le gambe ad un Rieti esausto. Break di DeLaurentiis per il 79-55, poi tripla di Bonacini: 81-55 a 5:07. Jackson, poi libero di Liegro: 82-57. Si va avanti a ritmi molto bassi, le due squadre non vogliono sprecare troppe energie in vista del prossimo incontro. Anche i tifosi sugli spalti sono più sereni che carichi, mentre i reatini appaiono ormai rassegnati dall’esito di questo match. Nel finale, Nicola decide di mettere in campo i meno utilizzati Signorini e Dilas. Finisce 89-64.

Il tabellino

Unieuro Forlì - Zeus Energy Group Rieti (22-10, 46-25, 65-52)

UNIEURO FORLI: DiLiegro 9, Giachetti 14, Marini 24, Donzelli 4, Bonacini 7, Dilas ne, Signorini, Flan 3, Lawson 8, Ravaioli ne, De Laurentiis 10, Johnson 11. All. Nicola.

ZEUS ENERGY RIETI: Berrettoni, Jackson 7, Tomasini 11, Casini 8, Toscano 3, Vildera 11, Conti 7, Jones 3, Carenza 10, Nikolic ne, Bonacini 4. All. Rossi.