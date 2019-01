Unieuro, dalle stelle alle stalle: prima la bolgia, poi fischi. Gli Sharks espugnano il Palafiera

Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per l’Unieuro, che capitola contro gli abruzzesi del Roseto Sharks. Risultato a parte (76-84), nell’incontro è mancata la cattiveria agonistica vista soltanto nell’ultimo quarto, parziale da cui i biancorossi dovranno ripartire per affrontare al meglio il prossimo impegno di domenica (all'orario di pranzo) sul campo del Montegranaro. Indemoniato Marini, desideroso di ben figurare contro la sua ex squadra, ma l’adrenalina gli costa caro: lascia i suoi con uno uomo in meno proprio all’over time. Contestazione al termine dell’incontro da parte degli oltre mille tifosi presenti al PalaFiera.

La cronaca

Avvio di gara vivace, con gli ospiti che sbloccano l’incontro su tiro libero (Eboua ne segna uno su due). E' Lawson a portare i primi due punti ai biancorossi. La formazione abruzzese, nonostante un’altezza media non troppo elevata, si dimostra sin da subito aggressiva e veloce quando occorre ripartire. Akele e Nikolic firmano il break del 4-0, replicato con la tripla dell’ex di turno Marini del 5-7 dopo quattro minuti di gioco. Pareggio che poi arriva grazie a Giachetti, che mette dentro due tiri liberi. Nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull’altra e si combatte punto su punto: 14-16 a 2:25 dal termine dei primi 10’. Svantaggio che poi diventa di sette lunghezze ad 28 secondi dal termine e rimane invariato alla fine del primo quarto. Unieuro vittima di una nervosità che consegue una poca lucidità una volta giunti al limite dell’area avversaria.

Il secondo quarto si apre con una tripla di Person Jr., che porta addirittura a nove le lunghezze di vantaggio degli abruzzesi. 18-23 è il punteggio a 7:09 dal termine dei primi 20’, quando il vice allenatore Serra chiama il primo timeout. Il doppio centro a 5:28 da metà incontro di Giachetti porta i padroni di casa a -3 dal pareggio; il secondo time arriva quando mancano 4 minuti e 32, in una fase delicata del match dove Forlì sembra davvero possa rimettersi in carreggiata (tripla di Oxilia per il 25-32). Marini suona la carica, ma gli ospiti, con una tripla di Pierich, si portano a +10 ad 1:22 da metà incontro. Il secondo quarto si chiude con un netto 25-36 col canestro di Nikolic, parziale davvero pesante per i biancorossi.

Terzo tempo che non cambia direzione del match: 28-42 a dopo due minuti e mezzo. Dopo un break di 4 punti, gli ospiti chiamano il timeout in un momento di leggera difficoltà; da segnalare la carica dei tifosi presenti al PalaFiera, che continuano ad incitare senza sosta i propri giocatori. La panchina fa rifiatare un Marini spompato, al suo posto Bayehe. Nonostante i padroni di casa spingano sull’acceleratore, non riescono mai a trovarsi a ridosso del punteggio ospite: 36-46 a quattro dalla mezz’ora. Riecco Marini al posto di Johnson e l'Unieuro torna a macinare punti: 40-46 a 03:23. La tripla di Pierich riporta i suoi a +9 a 02:22, una mazzata probabilmente eccessiva per un Forlì propositivo, ma spesso poco preciso al momento del tiro. Continua a chiedere il sostegno dei tifosi Marini, senza dubbio il più determinato dell’Unieuro. Gli ultimi due punti del terzo tempo li porta Akele per gli Sharks, 46-56.

Ultimo quarto che vede i padroni di casa attaccare a testa bassa, con gli abruzzesi che invece proseguono imperterriti nel loro spartito, convinti di poter mettere al tappeto i romagnoli. 48-60 Tripla di Marini per il 51-60, seguita da un'altra bomba di Johnson ed ancora un centro dell’ex di turno: 56-60 a 5:43 dal termine del match. Il Palafiera diventa una bolgia e cerca di spronare i biancorossi. Break degli squali con Akele, che riporta i rosetani a +8. Il tempo passa, Traino chiama il timeout a 02:45 dalla fine con i suoi sotto di sei punti (58-64). Johnson porta a -4 i suoi. La tripla di Johnson porta i suoi a -3 a poco più di 30’’ dal termine. Timeout, può accadere ancora di tutto in un match che sembrava chiuso fino ad un paio di minuti prima. Lawson riduce ulteriormente il vantaggio ospite, e costringe la formazione abruzzese al secondo timeout consecutivo. 23 secondi al termine. Rodriguez mette a segno uno dei due tiri liberi: timeout per il Forlì. Tanta adrenalina in campo, ma soprattutto sugli spalti quando mancano 21 secondi alla fine dell’incontro. Sherrod mette dentro un tiro libero su due, vamtaggio di 3 per gli ospiti, ma allo scadere ecco che Johnson si inventa la tripla del pareggio: è delirio al PalaFiera

Overtime che si apre con la tripla di Pierich, autore di una formidabile prestazione. Standing ovation per Johnson, rilevato da De Laurentiis. Ai due centri su tiro libero di Giachetti risponde Pierich sempre su tiri liveri, ma ecco che Marini a 3’ dal termine mette la tripla del pareggio! 73-73. Altra tripla, questa volta di Lawson per il 76-77 con un minuto e 35 ancora da vivere. Rodriguez mette dentro due liberi portando i suoi a +3 a poco più di 20’’ dalla fine. Nel momento cruciale Forlì perde Marini per cinque falli; Rodriguez mette dentro tutti i liberi portando gli squali a +7. Risultato finale 76-84, con fischi assordanti da parte dei tifosi di casa.