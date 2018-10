Unieuro Forlì - Verona, parte la caccia al biglietto: al Palafiera arriva l'ex Severini

Parte ufficialmente la caccia al biglietto. La convincente vittoria in trasferta nell’esordio di campionato di Cagliari ha acceso l’entusiasmo intorno all’Unieuro Forlì, che lunedì prossimo (15 ottobre) debutterà all’Unieuro Arena in un match caldissimo contro la Scaligera Verona dell’ex Giovanni Severini. I biglietti per il battesimo casalingo 2018-19 dei biancorossi, con palla a due alle 20.45, sono già disponibili in sede, in viale Corridoni 10 negli orari d’ufficio, nei punti vendita Vivaticket e online sempre su Vivaticket (https://bit.ly/2OIyicp). Per la prima davanti ai propri tifosi Pallacanestro Forlì 2.015 propone a chi non si fosse ancora abbonato una promozione speciale: chi sottoscrive la tessera durante questa settimana riceverà in sede un biglietto omaggio, ove possibile nello stesso settore dell’abbonamento.