Unieuro-Fortitudo, sospesa la vendita dei biglietti online

Sospesa la vendita dei biglietti online relativa al big match del 25 marzo tra Unieuro Forlì e Consultinvest Bologna. Il provvedimento è stato preso in base alla determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. E' stata sospesa anche la vendita diretta dei biglietti a tutti i residenti nella provincia di Bologna. Eventuali sostenitori della formazione emiliana non residenti in provincia di Bologna potranno acquistare il biglietto nel Settore Ospiti attraverso la presentazione di un documento d'identità. Ogni tagliando acquistato dovrà corrispondere il relativo documento d'identità. I biglietti saranno in vendita presso la sede della Pallacanestro Forlì 2.015, di viale Corridoni 10, a partire da martedì prossimo. "Al fine di evitare lunghe code il giorno della partita, si consiglia di premunirsi anticipatamente del biglietto per accedere all'impianto forlivese", è il suggerimento della società.