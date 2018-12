Unieuro, il 2019 inizia col botto: big match contro Imola

Il 2019 dell'Unieuro Forlì propone subito un big match. Nella domenica che vedrà l'Epifania tutte le feste portar via, la squadra di coach Giorgio Valli sarà impegnata nel neutro di PalaCattani di Faenza contro l'Andrea Costa Imola. Al fine di agevolare la tifoseria forlivese le due società hanno organizzato la prevendita dei biglietti "Settore Ospiti" nei due punti vendita in città. I tagliandi saranno in vendita da mercoledì mattina all'Edicola Bartolucci di via Carlo Seganti 3/a, e presso "La Caffetteria" di via Ravegnana 146/a.

Disponibili due settori: "parterre" 30 euro più 50 centesimi di prevendita (ridotto 10-14 anni 20 euro e 0,50 di prevendita; gratis under 10); e "gradinata" al prezzo di 15 euro più 50 centesimi di prevendita (ridotto 10-14 anni 10 euro e 0,50 di prevendita; gratis under 10).