Unieuro, il bollettino dell'infermeria alla vigilia della trasferta a Roseto: DiLiegro sarà del match

Si guarda all'infermeria in casa Unieuro alla vigilia della trasferta di Roseto. Per Giovanni Severini lo staff medico biancorosso ha confermato la diagnosi di tracheite. Il giocatore, cui il medico ha suggerito qualche giorno di riposo, ha chiesto di poter prendere regolarmente parte al match di mercoledì sera, rimandando lo stop alla giornata di giovedì. Terapie in corso per Davide Bonacini, cui è stata confermata l'infiammazione alla branca ileopubica di sinistra. Il giocatore prenderà parte alla trasferta, ma il suo impiego verrà valutato solo a ridosso della palla a due.

Sarà del match Dane DiLiegro: il centro italo-americano ha un risentimento all’adduttore sinistro, per trattare il quale si sta sottoponendo ad una rieducazione e terapia fisica. Infine Matteo Fallucca: la risonanza effettuata martedì ha ha giustificato la cervicalgia di cui il giocatore aveva sofferto nei giorni scorsi, risolta dopo un programma terapeutico specifico.