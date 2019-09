Unieuro, il derby contro Imola fondamentale per il passaggio del turno: "Ravenna è alle spalle. Si riparte da zero"

Dopo la vittoria di domenica nel derby contro l'OraSì, è di nuovo vigilia per la Pallacanestro 2.015 che è pronta per l’esordio casalingo stagionale al Palafiera: si gioca contro l’Andrea Costa Imola alle 20.30 per il secondo turno del girone bianco di SuperCoppa LNP. La vittoria contro i leoni bizantini ha dato tanta fiducia alla squadra, come sottolinea coach Sandro Dell’Agnello: "Sicuramente fa morale e dà credito al lavoro che stiamo facendo. Cercheremo di dare un seguito alla bella prestazione fatta contro Ravenna, ma sappiamo che si riparte da zero a zero e dovremo scendere in campo quanto mai determinati e concentrati".

Nonostante si sia giocata solo la prima giornata, la partita di mercoledì diventa fondamentale per il passaggio del turno: la formula della Supercoppa LNP prevede infatti che si qualifichino ai quarti di finale solo le prime classificate di ciascun girone, oltre alla migliore seconda dei vari raggruppamenti. Imola ha vinto contro l’Ucc Piacenza 90-77 e sicuramente vorrà ripetersi: "Sarà una gara difficile, loro vengono da una bella partita vinta contro Piacenza - continua Dell’Agnello -. Abbiamo entrambe una vittoria, e la sfida di mercoledì sarà anche importante per l’eventuale passaggio del turno e l’accesso alla fase ad eliminazione diretta".

Per quello che riguarda i titoli di accesso all’Unieuro Arena (biglietto a 10 euro; under 14 a 5 euro; bambini sotto i 10 anni gratis ma con l’obbligo di avere il biglietto di accesso), ci sarà la possibilità di acquistarli direttamente sul posto a partire dalle 19. La vendita in sede (Viale F. Corridoni, 10) sarà effettuata regolarmente mercoledì mattina dalle 9 alle 12,30, mentre nel pomeriggio l’orario di apertura sarà dalle 15 alle 17.30.