Unieuro, il punto sul mercato: si avvicina Tommaso Oxilia. E Naimy saluta Forlì

Yuval Naimy ha salutato il 15 giugno scorso con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook i tifosi dell'Unieuro 2.015, tornando in Israele. Il play è sotto contratto fino al 5 luglio. "Ho passato un periodo fantastico a Forlì - ha scritto -. Grazie per tutto il vostro supporto e forse ci incontreremo presto". Difficilmente il numero 10 tornerà a calcare il parquet dell'Unieuro Arena, dove ha incendiato le emozioni dei sostenitori con le sue bombe (incredibile quella contro Jesi del 23 dicembre).

Secondo diverse indiscrezioni, sarebbe stato fatto un sondaggio per Gherardo Sabatini, 24 anni, attualmente registra di Treviso. Ma difficilmente lascerà la De Longhi, dopo la partenza di Marco Fantinelli. Preso Pierpaolo Marini, riconfermato Davide Bonacini e lasciato partire Giovanni Severini (destinazione Verona), il nuovo arrivo potrebbe essere Tommaso Oxilia, ala del vivaio Virtus Bologna che era in A2 a Piacenza. L'arrivo dell'ala ventenne andrebbe così a completare la panchina a disposizione di coach Giorgio Valli, in attesa di vedere completato il roster titolare. Il tutto in attesa anche del futuro di Dane DiLiegro, che si conoscerà a fine luglio.