Unieuro, Imola è più forte: derby amaro per i biancorossi

Il PalaCattani di Faenza sorride all'Andrea Costa Imola. La spinta degli oltre mille tifosi biancorssi non è servita alla squadra di coach Giorgio Valli di ripetere la vittoria dell'andata. È finita 86 a 79 in un match che ha visto Imola prevalere sui mercuriali. Forlì resta ancorata a quota 12 in classifica, in coabitazione con l'Assigeco Piacenza (ko 93-52 contro la capolista De' Longhi Treviso), mantenendo un margine di sei punti sull'Agribertocchi Orzinuovi (sconfitta dalla capolista Alma Trieste 105-64) e su Bergamo (ko a Mantova 84-75) e di 8 su Roseto, sconfitta sabato da Ravenna (98-73). "Ci sta perdere, ma in un altro modo e non incassando 86 punti - esordisce coach Valli -. Imola è una buona squadra, molto organizzata, che gioca bene soprattutto in casa. Faenza o Imola cambia per la squadra ospite. Noi non abbiamo creato nemmeno un tiro libero nel secondo tempo e diventa molto difficile stare in partita senza andare in lunetta. Siamo partiti con sette giocatori, una rotazione molto corta per una partita intensa come questa. Abbiamo perso DiLiegro in modo stupido ed è colpa nostra. Non possiamo prendere un tecnico in ogni sfida. Serve più umiltà. Siamo una squadra operaia che deve salvarsi. Non dobbiamo montarci la testa. Il talento aiuta, ma non basta. Queste partite vanno vinte o perse in un altro modo, altrimenti è difficile il prosieguo del campionato".

La partita

Prepartita tuto forlivese con i biancorossi di Valli che scendono in campo in un clima molto simile a quello dell'Unieuro Arena. Ma appena comincia la partita la musica cambia perché è Imola ad impattare con veemenza il match, con Alviti che segna i primi 5 punti seguito dal sottomano di Wilson per il 7-0. Il primo canestro di Forlì arriva dopo 4.30 grazie ad una bomba di Jackson, seguita a stretto giro di posta dalla tripla di Naimy per il 10-6, ma è l'ingresso di Dane DiLiegro a scuotere la squadra: il centro italo-americano lotta sotto canestro e mette sei punti d'oro. L'ultimo canestro è di Bonacini, che fa 1/2 ai liberi e manda le squadre al primo riposo sul 21-18.

Alla ripresa il pareggio lo mette subito Luca Campori (21-21, primi punti stagionali per il classe '99). Il primo sorpasso biancorosso arriva dopo 11 minuti ed è a firma Bonacini: il numero 17, alla sua 99esima partita con la maglia di Forlì, si prende la scena in un secondo quarto giocato punto a punto e in un clima davvero bollente. A 32 secondi dalla fine un tecnico a Wilson porta l'americano a 4 falli: all'intervallo Imola 39 e Forlì, pur collezionando un non felicissimo 10/17 ai liberi, 36.

Il terzo periodo si apre con apre con un canestro di Maggioli, la terza tripla di Jackson e il canestro di Naimy riportano avanti Forlì: 43-44 al 23'. Gli ospiti però soffrono e Imola allunga con Alviti, Bell e Simioni. Il parziale di 20-7, con quinto fallo di DiLiegro, chiude il terzo quarto sul +10 imolese. L'ultimo parziale comincia a suon di triple: a quelle di Naimy e Jackson risponde Bell per il 71-62. La schiacciata di Wilson a 5.55 riporta Imola a +8 (75-67). Naimy prova a tener viva Forlì con l'ennesima tripla ma a 2.44 dalla sirena Wilson firma l'81-73. Finale tutto in salita per la squadra di Valli, privo di DiLiegro e con De Laurentiis a quattro falli. A 1.48 penetrazione di Naimy che scarica a Castelli, il tap in del capitano riapre la partita (81-77 con 7 punti filati del capitano). Alviti dalla lunetta fa 1/2 (82-77) e si entra nell'ultimo minuto. Jackson sbaglia, ma Castelli l'aggiusta (82-79), Bell dalla lunetta non sbaglia per l'84-79 a 23". L'errore di Jackson dalla distanza chiude il match, il derby va a Imola. E la prossima sifda vedrà Forlì ospitare la capolista Trieste.

Andrea Costa Imola - Unieuro Forlì 86-79 (21-18, 39-36, 67-57)

ANDREA COSTA IMOLA: Turrini ne, Bell 22, Alviti 20, Maggioli 8, Wiltshire ne, Cai ne, Wilson 9, Gasparin 2, Prato 6, Toffali, Penna 10, Simioni 9. All. Cavina.

UNIEURO FORLI': DiLiegro 10, Castelli 16, Fallucca, Naimy 23, Campori 3, Jackson 12, Gellera, Bonacini 5, Severini 8, Ravaioli ne, Del Zozzo ne, De Laurentiis 2. All. Valli.