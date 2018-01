Imola-Unieuro, si prepara l'invasione biancorossa: boom di vendite al primo giorno di prevendita

Sarà un'invasione biancorossa. Lo dicono i numeri del primo giorno di prevendita in vista del derby di domenica prossima alle 18 al PalaCattani di Faenza che vedrà opposte l'Andrea Costa Imola e l'Unieuro Forlì. Martedì i tagliandi, tra parterre e curva, sono andati letteralmente a ruba. In poche ore ne sono stati venduti ben 174. La prevendita dei biglietti proseguirà anche nei prossimi giorni, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, nella sede della Pallacanestro Forlì 2.015 in viale Corridoni 10. Sono disponibili diverse tipologie di biglietti: parterre (intero 25 euro, ridotto 10-16 anni 17 euro e gratuito under 10); e curva ospiti (intero 12 euro, ridotto 10-16 anni 8 euro e gratuito under 10). Tra i tifosi domenica, dopo la sofferta vittoria di domenica all'Unieuro Arena contro Bergamo, serpeggiava un po' di malumore per la prestazione dei biancorossi.

Ci si aspetta qualcosa di più specie da DiLiegro, Jackson e Naimy, troppo spesso a corrente alternata. Ma l'affetto alla compagine di coach Giorgio Valli non manca. L'Unieuro ha chiuso il girone d'andata con 12 punti, miglior risultato dal campionato 2012-2013 quando chiuse con 14. E soprattutto, ed è quel che conta di più per la classifica, con ben sei di vantaggio sul duo Orzinuovi-Bergamo e otto sul fanalino di coda Roseto. Domenica sera troverà una Andrea Costa reduce dalla vittoria di domenica contro Udine e che ha alzato l'asticella dopo aver chiuso nella top 8 con 14 punti. Giovedì gli imolesi saranno impegnati in un allenamento partita al PalaCattani contro la Rekico Faenza alle 19.30.