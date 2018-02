Unieuro, Jackson è micidiale: le sue bombe distruggono Montegranaro

Nella bolgia dell'Unieuro Arena, la Pieffe 2.015 dà seguito alla vittoria di mercoledì contro Roseto, battendo la Poderosa Montegranaro per 95-84 al termine di un match a tratti perfetto. Quattro punti in quattro giorni, che rilanciano la stagione biancorossa. Ottima la visione tattica della squadra di coach Giorgio Valli, nonostante la prova dei "mostri" Powell (34 punti) e Corbett (25). Super partita di Jackson, con 29 punti (8 su 11 da tre), e dell'encomiabile Bonacini, limitato dalla pupalgia, con 14 punti. Ottima prestazione di Severini, mentre è apparso leggermente sotto tono, seppur decisivo nei momenti caldi del match Naimy. Praticamente perfetto Diliegro a caricare di quattro falli il temutissimo Powell.

La parola al coach

"Sono felice per la vittoria, ma soprattutto per come è arrivata - esordisce Valli -. Abbiamo giocato di squadra, con quattro veterani in doppia cifra. E sono contento perchè abbiamo raggiunto i punti che avevamo lo scorso anno con nove partite d'anticipo. Sappiamo che non abbiamo ancora fatto niente, perchè i traguardi veri sono quelli di avere una salvezza matematica e sappiamo quello che ci è capitato lo scorso anno negli ultimi due mesi. Le squadre sul fondo della classifica raddoppiano le energie e quindi la nostra testa non deve cambiare. Noi siamo quelli che ogni partita devono combatterla fino in fondo e credo che ne abbiamo dato dimostrazione in questa occasione. Tutti hanno dato un contributo di energia e di cuore. Piano piano stanno inoltre maturando cose tattiche importanti e abbiamo un gruppo coeso. C'è fiducia su tutti. Il campionato è lungo e serve pazienza". Valli ha difeso Jackson: "E' un grande professionista. Nelle ultime tre stagioni ha fatto 18 di media con ottime percentuali. Non c'è mai stato un problema. Le critiche servono se un giocatore è un lavativo, ma in questo caso non serve a nulla e serve solo a destabilizzare le poche certezze che ha. Diamogli una mano".

La partita

Avvio shock di Montegranaro: la schiacciata con cui Powell apre il match è l'antipasto di un inizio partita a senso unico, con i due americani di Ceccarelli che imperversano: dopo 4 minuti Montegranaro è già avanti di 11 (4-15). E' l'ingresso di Bonacini a rivitalizzare Forlì: il 17 biancorosso segna 7 punti e porta i romagnoli a distanza di tiro (19-21 a 2.30). I canestri di De Laurentiis e Severini, che recupera anche palla in attacco, tengono a contatto Forlì che chiude il primo quarto sotto di uno (27-26) con un terzo tempo di Naimy sulla sirena.

Si torna in campo e Forlì piazza subito una tripla con Jackson. Ma è un fuoco di paglia perchè gli ospiti prevalgono sfruttando gli errori di giocatori di casa (in particolare di Jackson, DiLiegro, Naimy e De Laurentiis) e colpendo in contropiede. Tuttavia i biancorossi restano in scia grazie ad un grande Severini e a due bombe di Jackson, costringendo coach Ceccarelli al time out sul 34-35. Si gioca punto a punto, rispondendo alle penetrazioni di Powell arrivando al secondo time out sul punteggio di 38-40. A 1.24 gli arbitri fischiano un fallo antisportivo a Gueye, l'1/2 di DiLiegro e il canestro di Naimy riportano Forlì a +3 (46-43) quando si entra nell'ultimo minuto. Prima dell'intervallo è ancora Powell con una tripla a rimettere la partita in piano.

Nel terzo quarto Forlì ha la mano calda da 3 e la difesa non concede nulla agli ospiti: caricato di quattro falli grazie a DiLiegro, Powell resta in panchina per quasi tutti i dieci minuti e per l'Unieuro è una passeggiata. Il coach ospite perde le staffe: tecnico e 3/3 di Josh in lunetta per il 65-58 a 4.03. L'ispirazione di Bonacini domina il parziale sia in attacco che in difesa, ma è tutta la squadra che gira a mille con le triple a campo aperto di Fallucca e Naimy a scavare un solco che raggiunge i 16 punti.

L'ultimo quarto inizia con i due americani di Montegranaro in campo, con continui raddoppi su di loro sotto canestro. Corbett fa subito male da 3 e Powell ricuce (12-2). Pochi secondi dopo però lo stesso Corbett commette quarto fallo seguito a ruota da Campogrande. Il pubblico spinge Forlì nel momento più delicato ed è Yuvi Naimy a prendere per mano la squadra in campo, segnando 5 punti in fila per l'85-77 a 4.45. Il 26° punto di Jackson, una tripla dall'angolo dopo la palla recuperata da Naimy, riporta Forlì a +12 e mette una pietra tombale sulle velleità di recupero degli ospiti. Le note di Romagna Mia intonata da tutta l'Unieuro Arena, con sciarpata biancorossa, celebrano nel finale una delle migliori prestazioni stagionali della Pallacanestro Forlì 2.015. Forlì per la prima volta quest'anno vince due partite consecutive, sale a 18 in classifica e guarda con fiducia al derby di Ravenna in programma domenica prossima.

Unieuro Forlì - XL Extralight Montegranaro 95-84 (26-27, 46-46, 95-84)

UNIEURO FORLI': DiLiegro 8, Castelli 8, Fallucca 4, Naimy 15, Campori, Jackson 29, Bonacini 14, Severini 12, Thiam, Pinza ne, De Laurentiis 5. All. Valli.

XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO: Scocco ne, Rivali 3, Campogrande 7, Maspero 4, Treier, Zucca 2, Corbett 25, Amoroso 9, Powell 34, Altavilla ne, Gueye. All. Ceccarelli.