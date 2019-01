Unieuro, la crisi è evidente: "Non siamo in un gran momento. Alcuni giocatori fuori forma"

"È innegabile che non siamo in un gran momento". Esordisce così il coach Alberto Serra, mercoledì sera nella veste di primo allenatore dopo che l'influenza ha messo ko Giorgio Valli. "Non voglio trovare scuse, ma ci sono giocatori che si vede che sono fuori forma - osserva Serra -. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi nel terzo e nell'ultimo quarto prima dell'overtime. Penso che sia una reazione di squadra che se è in difficoltà è unita, che forse va anche oltre. Nel senso che sono stati spesi falli per la troppa grinta e cattiveria. I ragazzi ci hanno messo il cuore. Mi dispiace non averla vita è vediamo di rifarci subito contro Montegranaro".

Sullo stato di Melvin Johnson: "Ha perso quattro chili nella settimana in cui è stato poco bene; la stessa cosa è successa anche a Marini. Sono atleti e ci vuole tempo per recuperare lo smalto che avevano nel girone d'andata. Non eravamo dei fenomeni prima, ma non siamo nemmeno scarsi. Bisogna avere pazienza". Il ko è arrivato nell'overtime: "Siamo stati condannati da episodi, con Roseto che ha realizzato canestri difficili". Sull'espulsione di Marini: "Forse ha detto qualcosa all'arbitro".