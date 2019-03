Unieuro, la delusione di Valli: "Mi scuso con i tifosi. E' mancata la scintilla. Farò selezione"

Negli occhi è mancato il fuoco. Il desiderio rabbioso di vincere e portare a casa due punti d'oro in chiave playoff. Una vittoria a Piacenza, aveva ammesso alla vigilia coach Giorgio Valli, avrebbe significato il doppio, il tutto alla vigilia di un trittico micidiale che mette sul cammino dei biancorossi nell'ordine Treviso, Udine (fuori casa) e Bologna. "Ha vinto la squadra che aveva più voglia di vincere - confessa coach Valli nel post partita -. Non siamo stati per nulla, o solo per pochi minuti, concentrati. Mi scuso con i nostri tifosi".

"Non abbiamo mostrato la voglia di vincere - scuote il capo Valli -. Capiremo in settimana il perchè. Abbiamo buttato una buona occasione per fare due punti importanti per la classifica. Al di là di tutto bisognava entrare in campo con un'altra faccia. Altrimenti tutti i sacrifici che facciamo durante la settimana o l'anno non servono a nulla". L'allenatore spera che si sia trattato di un incidente di percorso: "Non conoscono altra medicina che lavorare più duramente. E chi andrà in campo lo farà mostrando intensità o altrimenti è inutile avere nove giocatori. In questo periodo di campionato bisogna essere più brutti e ruvidi. Piacenza lo è stata e va il grande merito".

Per Valli, chi scende in campo deve avere "più intensità, più voglia di soffrire e subìre il fallo, senza parlare con l'arbitro. I ragazzi non sono stupidi e sono i primi ad essere dispiaciuti. Da martedì avremo un altro atteggiamento e di questo ne sono certo". L'allenatore ha puntato il dito contro l'atteggiamento difensivo: "Può succedere un passaggio o un tiro sbagliato, ma dietro c'è mancata una chiusura in più o un taglia-fuori. Abbiamo lavorato su questo durante la settimana. Vuol dire che non c'era la scintilla. E quando non c'è diventa difficile accenderla. Deve nascere da dietro. Ci sarà da selezionare i giocatori che hanno questo atteggiamento e la settimana ci sarà per migliorare l'atteggiamento".