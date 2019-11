Unieuro, la gioia di Dell'Agnello: "Questa è la squadra che desideriamo"

"Abbiamo fatto la partita che avevo desiderato". E' un coach Sandro Dell'Agnello "molto contento" quello che si è presentato in sala stampa dopo la schiacciante vittoria della Pallacanestro Forlì 2.015 contro la Scaligera Verona. L'avversario, analizza l'allenatore, "si è dimostrato competitivo, lungo e fisico". "Abbiamo vinto meritatamente - prosegue -. Abbiamo tenuto il pallone in mano e la squadra è stata davvero brava contro un avversario importante". Il piano di Dell'Agnello, preparato subito dopo la sfida vinta mercoledì contro Montegranaro, si è potuto concretizzare grazie alla compattezza del gruppo: "Sono davvero contento, questa è la squadra che desideriamo e che vorremmo sempre vedere. Non è facile e non è scontato. Ma contro un avversario molto difficile siamo riusciti ad essere concreti".

L'Unieuro ha avuto un grande impatto difensivo in tutto il match, sin dal primo minuto: "Abbiamo giocato sulle loro caratteristiche. Hanno tante qualità in attacco e non era facile bloccarli. Ci siamo focalizzati sulle cose principali e ci siamo riusciti, soprattutto grazie alla voglia di farlo. Dovrebbe esser scontato, ma nello sport non è sempre così. Mi fa piacere che chi è venuto al palazzetto ha visto la squadra che vorrebbero sempre vedere". Al pronti e via Pierpaolo Marini, recuperato dopo la distorsione alla caviglia, è stato subito aggressivo, mettendo a segno i primi due punti del match: "Lo è stato per tutta la partita - osserva il coach -. La partita si aggredisce anche in attacco e non solo in difesa. Abbiamo attaccato nel modo giusto. Siamo stati una squadra".

Anche contro Verona Dell'Agnello si affidato a Luca Campori, che ha giocato per 14 minuti: "Non si tira mai indietro, fa della "gran legna" e che fa della difesa la sua caratteristica principale. Siamo figli di un inizio di campionato condizionati da avvi al match non perfetti e per questo motivo sto mescolando i quintetti per trovare soluzioni tattiche diverse e motivazioni differenti. Non c'è nessuna bocciatura. Giachetti, che è il nostro miglior uomo in campo, parte dalla panchina". Dopo il ko contro Caserta l'Unieuro ha rialzato la testa: "Questa è una società seria, ci siamo chiariti tra noi. Caserta è stata una buccia di banana". Ritmo, flusso ed aggressione a tutto campo per rimbalzare Verona: "Sì, è stato così. La chiave è stata la continuità difensiva. La fiducia sul campo la si conquista in difesa, poi in attacco siamo riusciti a trovare di conseguenza a trovare sicurezza".