Unieuro, le iniziative del weekend: Befana prima all'ospedale e poi al Palafiera

Fine settimana ricco di iniziative per la Pallacanestro Forlì 2.015. Si comincia sabato pomeriggio: alle 16 una delegazione biancorossa accompagnerà la Befana di Civitella nei reparti di Ginecologia e Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni per portare ai bambini 100 calze messe a disposizione dal nostro Partner Cia-Conad, che ringraziamo calorosamente per il contributo.

Domenica la stessa Befana di Civitella farà capolino all’Unieuro Arena per assistere alla partita che vedrà opposta l’Unieuro Forlì a Bergamo Basket, in una sfida molto importante per la classifica. La Befana, tifosissima biancorossa, “apparirà” durante la partita lanciando ai bambini presenti decine di doni targati Pallacanestro Forlì 2.015.

Prima della palla a due (ore 18) il presidente Giancarlo Nicosanti scenderà sul parquet per premiare Michele Ferri, capitano della squadra nelle due stagioni della rinascita e ora leader di Bergamo Basket: Forlì non dimentica chi, con il proprio sudore, ha scritto la nostra storia.

Nell’intervallo della partita sarà invece la scuola Danza Explodance a colorare di biancorosso l’Unieuro Arena con i balli del gruppo Cheerdance, ospite della Pallacanestro Forlì 2.015 per la seconda volta in questa stagione.