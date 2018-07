Unieuro, lunedì ultimo giorno per rinnovare l'abbonamento. Poi scatta la fase 2

Lunedì è l'ultima data utile per rinnovare la tessera di abbonamento alla Pallacanestro Forlì 2.015. La società ha infatti prorogato di un giorno la scadenza per i vecchi abbonati, che possono sottoscrivere il pass stagionale a prezzi molto agevolati in tutti i settori e mantenendo il posto preferito all'Unieuro Arena. Da martedì scatterà la seconda fase (fino al 31 luglio), durante la quale saranno a disposizione dei tifosi tutti i posti del palazzetto rimasti liberi. La terza fase, a prezzo pieno, prenderà il via dal primo settembre. Rinnovare il proprio abbonamento è semplice, basta recarsi nelal sede della società, in viale Corridoni 10, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Info al 0543 1753333 oppure info@pallacanestroforli2015.it. Sul web tutte le info sono su www.pallacanestroforli2015.it/abbonamenti-18-19.