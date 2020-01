Unieuro, Marini esalta il gruppo: "E' la nostra forza. Io cerco di dare il massimo"

Trentaquattro punti e 34 di valutazione. E Pierpaolo Marini la star del big match vinto dall'Unieuro Forlì contro Mantova. Il numero 13 ha dato il suo contributo non solo in attacco (69% da due e 57% da tre), ma anche in difesa come dimostrano ad esempio i tre rimbalzi. Una prova superlativa, che ricorda quella dello scorso anno contro Verona. "Le metto sullo stesso livello, sono tutte e due belle", non si sbilancia Marini. L'Unieuro arriva da un periodo di netta crescita: "E' frutto del lavoro che stiamo svolgendo da inizio anno grazie al nostro coach (Sandro Dell'Agnello, ndr). Nonostante i momenti di difficoltà non ci siamo mai disuniti e abbiamo sempre pensato a restare uniti ed allenarci. Questa è la nostra forza".

Dopo il passo falso interno contro Orzinuovi, la compagine biancorossa ha ritrovato il fuoco negli occhi: "Non ci siamo buttati la croce addosso e abbiamo pensato a crescere e migliorare insieme, senza puntare il dito verso qualcuno". Marini esalta il primo tempo della squadra: "Siamo riusciti a tenere Mantova a 35 punti. L'unica nota negativa sono i trenta punti subìti nel terzo quarto e non deve accadere". L'abruzzese è stato decisivo nel momento in cui la squadra di coach Finelli ha tentato di riaprirla: "Devo ringranziare la squadra che mi ha cercato. E' merito loro e della fiducia nei miei confronti".

Il numero 13 ha trovato anche la continuità offensiva dopo quella difensiva mostrata nella prima fase del campionato: "Questa è una squadra che ogni domenica ha protagonisti diversi - replica -. Cerco di dare sempre il mio contributo indipendentemente da quanti punti faccio e rimbalzi. Se la squadra vince, anche se faccio zero punti, sono contento lo stesso. L'importante è l'apporto che si dà ogni domenica". Un Marini cambiato dalla scorsa stagione? "Con gli anni si matura e si accumula esperienza. Si cerca sempre di migliorare".