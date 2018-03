Unieuro, nuovo stop precauzionale per Bonacini: salta la trasferta di Udine

Nuovo stop precauzionale per Davide Bonacini. In seguito all'acuirsi del dolore alla zona inguinale durante l'ultimo quarto del match contro Orzinuovi, il giocatore della Pallacanestro Forlì 2.015 è stato sottoposto martedì ad una risonanza magnetica, dalla quale ne è emerso un quadro stazionario. Tuttavia è stato suggerito un ulteriore periodo di riposo dall'attività agonistica. Il giocatore non parteciperà quindi alla trasferta di Udine e sarà rivalutato dallo staff medico all'inizio della prossima settimana.