Unieuro, obiettivo Final Eight: attesa per il big match contro Piacenza. E Rush diventa "barista per un giorno"

Dopo tre vittorie consecutive, domenica all’Unieuro Arena arriverà UCC Assigeco Piacenza, in un derby di alta classifica che può valere tanto per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. La società ricorda che per il big match dell'Immacolata (palla a due alle 18) i biglietti sono in vendita nella sede di viale Filippo Corridoni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, ma anche online. La sede sarà aperta anche sabato mattina dalle 9 alle 12,30, mentre domenica la biglietteria del Pala Fiera aprirà alle 16.30 e chiuderà alla fine del primo tempo.

Mercoledì ci sarà invece il nuovo simpatico appuntamento di "Barista per un giorno!". Dopo capitan Giachetti, il protagonista sarà Erik Rush. L'appuntamento si terrà dalle 14,30 alle 16,15 al Bar Pasticceria Paradiso (Via Ravegnana, 536), col giocatore pronto prepare e servire caffè. Vincere domenica vorrebbe dire mettere un piede sulla Final Eight di Coppa. Il calendario pende dalla parte della squadra di coach Sandro Dell'Agnello considerando che nelle ultime due d'andata Mantova sarà impegnata contro Ravenna e Verona.