Unieuro, per la terza di campionato c'è l'impegno casalingo contro San Severo

E' partita la prevendita per la gara che si giocherà domenica contro la Cestistica San Severo alle 18 all’Unieuro Arena. È possibile acquistare i biglietti in sede negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì: 9-12.30 e 15-19), nei punti vendita abilitati (http://www.pallacanestroforli2015.it/punti-prevendita/) oppure direttamente online a questo link https://bit.ly/2qbp4L7. Per qualsiasi informazione potete chiamare lo 0543/1753333 o scrivere a info@pallacanestroforli2015.it.