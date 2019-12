Unieuro-Piacenza, va in campo anche la solidarietà: giocatori al fianco dell'Admo

Divulgare, parlarne ed informare la gente su un argomento sempre molto delicato e che spesso intimorisce: la ricerca di donatori di midollo osseo per combattere la leucemia. È di questo che si occupa Admo Emilia Romagna (Associazione Donatori Midollo Osseo), e la Pallacanestro 2.015 sostiene l’impegno dell’Associazione. Domenica, in occasione della sfida contro Piacenza, agli ingressi del Palafiera ci saranno banchetti informativi e la possibilità di sostenere Admo attraverso la campagna “Un Panettone per la Vita” che prevede la distribuzione di panettoni e pandori, utile per finanziare le attività e le necessità dell’Associazione.

Sull’esempio di capitan Jacopo Giachetti, che già lo scorso anno è diventato potenziale donatore di midollo osseo e testimonial, domenica i nostri giocatori, gli arbitri e i ragazzi dell’Assigeco Piacenza, entreranno in campo per la presentazione delle squadre indossando le magliette di Admo Emilia Romagna. Chi ha tra i 18 e i 35 anni può essere potenziale gemello genetico di chi combatte la leucemia. In Emilia Romagna sono già oltre 70.000 i soci Admo, e la nostra Regione ricopre un ruolo di eccellenza nel contesto italiano. Per tutte le informazioni, potete visitare il sito www.admoemiliaromagna.it