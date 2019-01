Unieuro, Pierpaolo Marini e il "vaffa" a Valli: "Brutto da vedere, chiedo scusa a tutti"

Non è passato inosservato dagli spalti l'alterco tra Pierpaolo Marini e coach Giorgio Valli durante il match dell'Unieuro Forlì perso malamente contro Cagliari. Ospite dalla trasmissione "Panorama Basket" su TeleRomagma, condotta dal giornalista sportivo Enrico Pasini, il numero 23 ha pubblicamente chiesto scusa. "Sono cose che possono succedere, ma che non dovrebbero perchè sono brutte da vedere - afferma Marini -. Non è un buon esempio da dare".

La guardia-ala, protagonista di uno splendido campionato con una media di 13.9 punti a partita, ha ammesso come fosse "molto nervoso". "Avevo tanta voglia di fare dato che erano due partite che non giocavo, ma questo non mi giustifica assolutamente. Ho chiesto scusa al coach e alla squadra ed abbiamo capito che è finita li".