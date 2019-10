Unieuro, prevendite per le sfide contro Milano e Ferrara: gli orari

Venerdì la sede della Pallacanestro 2.015 rimarrà chiusa. E' possibile acquistare i biglietti sia per la sfida di mercoledì contro l’Urania Milano, sia per la sfida di domenica contro Kleb Basket Ferrara. In concomitanza con la partita di mercoledì, la sede nel pomeriggio chiuderà anticipatamente alle 17.30, ed i tagliandi di accesso potranno essere acquistati direttamente all’Unieuro Arena a partire dalle 19. Giovedì la sede sarà regolarmente aperta con orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e, ugualmente, sabato mattina sempre con orario dalle 9 alle 12.30.