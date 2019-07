Unieuro, prima degli impegni di Supercoppa un ciclo di amichevoli

Ufficializzate dalla Pallacanestro 2.015 le date degli impegni precampionato, in attesa dell’inizio della SuperCoppa LNP. Il primo impegno sarà sabato 31 agosto alle 18:30 al Palacattani di Faenza contro la Rekico. Mercoledì 4 settembre, alle 20.30, al Palabanca di Romagna ci sarà il Memorial Seganti Tampieri contro il Kleb Basket Ferrara. Eventuali altre gare amichevoli sono legate ai risultati in Supercoppa: le sfide della Pallacanestro 2.015 sono fissate per domenica 8 settembre alle 20 al PalaCosta contro Ravenna, mercoledì 11 settembre alle 20.30 all’Unieruro Arena contro Imola, e domenica 15 settembre alle ore 18 contro Piacenza sempre all’Unieuro Arena.