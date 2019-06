Unieuro, primo giorno di campagna abbonamenti: è già febbre. E intanto si avvicina il colpo Ndoja

E' iniziata lunedì mattina la campagna abbonamenti della Pallacanestro Forlì 2.015 . Nel primo giorno sono state sottoscritte 45 tessere. Fino al 15 luglio gli abbonati alla stagione scorsa potranno rinnovare a prezzo scontato, mentre chi non era abbonato potrà acquistare il ticket annuale nei posti non riservati. Dal 16 al 31 luglio nuovi abbonamenti liberi in tutti i settori a prezzi ridotti, mentre la terza e ultima fase della Campagna Abbonamenti Follow Me scatterà dal 1° settembre a prezzi interi.

Le tessere potranno essere sottoscritte nela sede di viale Corridoni 10 (9-12.30 e 15-19, telefono 0543 1753333). Questi i prezzi per chi rinnova entro il 15 luglio: Anello Giallo 120 euro; Curva numerata 200 euro; Centrale numerato 240 euro; Parterre Low Cost 310 euro; Parterre centrale 450 euro; e Parterre Gold 680 euro. Tra il 16 e il 31 luglio i nuovi abbonati pagheranno per l'Anello Giallo 130 euro; Curva numerata 210 euro; Centrale numerato 270 euro; Parterre Low Cost 350 euro; Parterre centrale 490 euro; e Parterre Gold 700 euro.

TUTTI I PREZZI: LA CAMPAGNA ABBONAMENTI FOLLOW ME

Per chi si abbona dal primo settembre i prezzi aumentano: Anello Giallo 140 euro; Curva numerata 230 euro; Centrale numerato 290 euro; Parterre Low Cost 360 euro; Parterre centrale 520 euro; e Parterre Gold 750 euro. Per tutti i sottoscrittori della tessera stagionale a prezzo intero e non ridotto, a disposizione un buono sconto di 50 euro per il punto vendita Unieuro del centro commerciale "Punta di Ferro". Sul fronte mercato intanto si attende l'annuncio del colpo Klaudio Ndoja. Forlì ha battuto così la concorrenza di Torino dopo una lunga trattativa. La Pallacanestro Forlì 2.015 cerca un/una collaboratore/trice part time per le mansioni di Segreteria e Biglietteria a partire dal primo luglio. Inviare curriculum a info@pallacanestroforli2015.it.