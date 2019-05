Unieuro, procede il recupero di Tommaso Oxilia: "Molto soddisfatto della stagione"

L’ultimo giocatore della Pallacanestro Forlì 2.015 a parlare ai microfoni di ForlìToday in occasione della cena di fine anno è stato Tommaso Oxilia, ai box nel finale di stagione a causa di una lesione al legamento crociato rimediata lo scorso 24 marzo nel match contro Treviso. Se da un lato le tempistiche di recupero sono ancora incerte, dall’altro si può dire con certezza che il cestista ventenne sarà a Forlì anche il prossimo anno.

Tommaso, tra quanto tempo tornerai a disposizione?

“Dipende da persona a persona, i dottori dicono che fisiologicamente il crociato per trasformarsi da tendine a legamento impiega sei mesi, poi ci sono ragazzi che dopo quattro sono già in campo e stanno da Dio, mentre altri dopo otto non sono ancora a posto, quindi è una cosa che si vede giorno dopo giorno”.

Sei soddisfatto a livello personale della stagione che hai disputato fino a prima dell’infortunio?

“Personalmente sono molto soddisfatto, ho cambiato ruolo quest’anno, ho lavorato molto su me stesso, i risultati penso siano arrivati quindi sono soddisfatto”.

Cosa pensi sia mancato ai tuoi compagni per eliminare Rieti?

“Di sicuro penso che il divario di gara 5 non rispecchi il valore reale delle due squadre. Sono episodi, penso che se avessimo vinto gara 1 staremmo a parlare di altro, ce la siamo giocata. Gara 5 è andata come è andata, ma da giocatore vi posso dire che quando le cose si mettono così male è dura poi recuperare durante la partita la fiducia e tutto”.

Ti aspettavi l’esonero di Nicola?

“In questo momento sinceramente io sono a parte, “dentro una bolla”: sto vivendo il mio infortunio, non sapevo niente, non posso dirvi nulla”.

Sarai a Forlì anche il prossimo anno?

“Sia il presidente che Renato Pasquali quando mi sono fatto male al ginocchio mi hanno subito chiamato, dicendomi che il progetto stipulato l’estate scorsa sarebbe andato avanti, io ho un contratto di due anni”.