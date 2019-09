Unieuro, riapre la campagna abbonamenti: sconti per giovani, universitari e over 65

E' riaperta la campagna abbonamenti della Pallacanestro Forlì 2.015 per tutti coloro che volessero sottoscrivere la tessera per la stagione 2019-2020. L’abbonamento può essere sottoscritto nella sede della Pallacanestro 2.015 (viale Filippo Corridoni, 10), dal lunedì al venerdì con orari dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Per qualsiasi informazione è possibile alla casella di posta elettronica info@pallacanestroforli2015.it o telefonare al numero 0543/1753333. Questi i prezzi interi: Anello Giallo 140 euro; Curva numerata 230 euro; Centrale numerato 290 euro; Parterre Low Cost 360 euro; Parterre centrale 520 euro; e Parterre Gold 750 euro. Per tutti i sottoscrittori della tessera stagionale a prezzo intero e non ridotto, a disposizione un buono sconto di 50 euro per il punto vendita Unieuro del centro commerciale "Punta di Ferro".

Sono previsti diversi tipi di riduzioni applicabili sia per l’acquisto dell’abbonamento che del biglietto per la singola partita. Le riduzioni non sono cumulabili. Per gli over 65 lo sconto è del 10%, per gli universitari del 50% (occorre esibire un documento di identità e tessera universitaria). Stesso sconto per gli under 16 non compiuti al momento della sottoscrizione dell’abbonamento o del biglietto. Abbonamento family (due adulti) con sconto dell'80% al figlio under 14 e del 60% al figlio under 19. Tutti i bambini sotto i 10 anni al momento della sottoscrizione entrano gratuitamente nel Settore Giallo. Tutti i bambini devono, comunque, essere muniti di titolo di accesso (abbonamento o biglietto partita).

Il disabile o invalido (sopra al 50%) in grado di deambulare senza accompagnatore ha diritto alla riduzione del 50%. Il disabile o invalido (sopra al 50%) in grado di deambulare e con necessità di accompagnatore ha diritto ad un ridotto del 50% e ad un omaggio. Il disabile o invalido (sopra al 50%) non in grado di deambulare ha diritto ad un omaggio per sè e uno per l’accompagnatore. Tariffa speciale dedicata ai giovani giocatori/trici di basket di Forlì.Tutti i giocatori/giocatrici delle squadre giovanili di Forlì e provincia, unicamente tramite la propria società di appartenenza,

possono acquistare a tariffa agevolata un abbonamento strettamente personale ai prezzi indicati. In alternativa sarà possibile acquistare il biglietto solo al prezzo previsto dal tariffario.